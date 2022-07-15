Что пить в жару, чтобы утолить жажду и не потеть

От некоторых напитков летом стоит отказаться.

Летнюю жару и жажду можно назвать понятиями-синонимами. При обычной погоде организм расходует в среднем 1,5-2,5 л воды ежедневно, но в жару при +30°C мы теряем в полтора раза больше влаги, поэтому и он требует пополнять запасы воды чаще.

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Чтобы предотвратить обезвоживание и недомогание, необходимо правильно восполнять нехватку жидкости. Только не все напитки принесут пользу и спасут от жажды. Рассказываем, что поможет вдоволь напиться и даже меньше потеть.

В жаркую погоду организму нужно больше воды. Если средняя потребность в жидкости составляет 30 мл на 1 кг массы тела, то при высокой температуре норму следует увеличить до 40 мл.

Что нужно пить в жару

Обычная вода

Лучший вариант для утоления жажды — чистая вода, которая наполняет организм живительной влагой. Однако не рекомендую в жару пить ледяную воду — это может снизить иммунитет или спровоцировать заболевания горла.

Кроме того, ледяные напитки активизируют работу потовых желез, что провоцирует выделение пота и обезвоживание организма. Поэтому лучше пить воду комнатной температуры. Можно добавить лимон, лайм или листики свежей мяты для вкуса.

Минеральная вода

Тоже хороший вариант питья в летний зной. Минералка поможет восполнить дефицит полезных солей, которые вымываются в жару вместе с потом.

Для ежедневного утоления жажды выбирайте столовую или лечебно-столовую минералку. Минеральные воды благотворно влияют на пищеварение, полезны для печени, улучшают обмен веществ.

Чай

Чёрный и зелёный чай также можно выпить в жару в холодном или горячем виде. Заваривайте некрепкий чай, не добавляйте сахар и помните о мере: не больше 3-4 чашек в день.

Чашка горячего чая сначала заставит вас попотеть, но затем снизит температуру тела.

Другие напитки

Летом для утоления жажды можно пить и другие напитки:

Что нельзя пить в жару

Алкоголь

Ни в коем случае не утоляйте жажду холодным пивом и другими алкогольными напитками. Алкоголь опасен в жаркую погоду по ряду причин:

А ещё на алкоголь может быть аллергия. Как её распознать и что делать, читайте в материале ниже.

Сладкие напитки

Сладкие газированные напитки и энергетики, соки и морсы в пакетах тоже не подходят для утоления жажды. Большое количество сахара или сахарозаменителей приведёт лишь к увеличению и жажды, и аппетита. Если вы хотите выпить охлаждённый чай, выбирайте напиток без сахара и сиропов.

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