5 опасных осложнений после операции по увеличению груди

Операция по увеличению груди — мечта многих женщин. Однако она может нанести вред организму, так как после процедуры возможен ряд осложнений. О самых распространенных и опасных "Вечерней Москве" рассказал пластический хирург Юрий Качин.

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Капсулярная контрактура

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По словам врача, на возникновение данного осложнения влияет множество факторов. В последнее время самый часто встречаемый — перенесение коронавирусной инфекции.

"Пациентки сами отмечают связь между перенесенной инфекцией и такими симптомами, как боль в груди, чувство стянутости, и другим первичным признакам капсулярной контрактуры",

— пояснил Качин.

Он отметил, что при первых признаках осложнения можно обойтись медикаментозным лечением, не прибегая к операционному.

"Поэтому сейчас нами была выработана специальная стратегия: если пациент заболевает, он звонит нам, и мы даем ему необходимые рекомендации по лечению, чтобы избежать осложнения. В 95 процентах случаев удается избежать операции",

— рассказал врач.

Ротация анатомических имплантов

Также достаточно частое обращение, по словам хирурга, когда пациент замечает асимметрию груди:

"Это и является доказательством переворота импланта. Ротация может являться следствием резких движений, рывков, аварии. Как правило, всегда задействован какой-то внешний фактор. Обезопасить себя от переворота можно, поставив не силиконовые, а полиуретановые анатомические импланты со специальным покрытием, которые не переворачиваются".

Качин также предупредил, что если произошел переворот импланта, понадобится операция по его замене.

Разрыв импланта

Врач также рассказал, что в интернете можно встретить много видео о том, как по грудным имплантам ездят на грузовых машинах с целью подтвердить их прочность:

"Импланты действительно обладают высокой прочностью, однако у каждого существует свой срок службы. Износ встречается довольно часто: представьте себе, что на грудном импланте лежит мышца, которая постоянно двигается, что приводит к протрузии импланта, следствием чего является нарушение целостности оболочки (линейный разрыв). Несмотря на то что современные импланты имеют память формы и наполнены чаще всего гелем, при контакте с тканями груди происходит капсулярная контрактура".

Серома

Врач подчеркнул, что данное осложнение считается редким. По его словам, серома может возникнуть как в послеоперационный период, так и гораздо позднее, спустя несколько лет после операции.

"Спровоцировать появление серомы может протрузия импланта и инфекционные заболевания — та же самая коронавирусная инфекция и другие. Если пациент в период реабилитации полностью соблюдает все предписания хирурга, послеоперационная серома исключена",

— объяснил хирург.

Он также добавила, что наличие поздней серомы является показанием к замене импланта,

Ранняя послеоперационная гематома

По словам медика, с этим осложнением можно столкнуться из-за нарушений в ходе проведения хирургического вмешательства или несоблюдения пациентом рекомендаций в реабилитационный период — поднятие тяжестей, слишком активный образ жизни в первые недели после вмешательства, снятие компрессионного белья через неделю после операции и другие.

"Ранняя послеоперационная гематома может также появиться у пациентов с нарушениями свертываемости крови, но все пациенты сдают анализы до операции, чтобы избежать проблем. Таким пациентам назначают медикаментозное лечение для купирования симптомов",