Кому может навредить соблюдение постной диеты

«Диета, а точнее православный пост на углеводах — это всегда иллюзия, что человек снижает вес. Все будет зависеть от того, какие продукты он для себя выберет. Зачастую на посту можно набрать вес именно за счет углеводных продуктов со снижением количества белка и даже жировой основы. Такая важная православная вещь, как пост, очень часто может явиться проблемой для людей, толерантных к глюкозе, сахарному диабету второго типа и ожирению»,