Врач назвала лайфхаки по избавлению от тяги к сладкому

«Очень часто у пациентов, страдающих от тяги к сладкому, я выявляю недосып, например. Банальное обезвоживание, повышенный уровень стресса и плохое питание. Казалось бы, безобидные привычки "недосыпать" и "недопивать" могут привести к повышенному употреблению сахара, а после чего и к метаболическому синдрому», — объяснила врач.