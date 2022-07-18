Диетолог рассказал, чем опасен отказ от завтрака

"То есть человеку будет непонятно, во сколько по времени ему нужно поесть в следующий раз", – отмечает он.

"Завтрак – это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда", – отмечает эксперт.

Если метаболизм будет подрываться не только отсутствием завтрака, но и беспорядочным приемом пищи, то в дальнейшем это приведет к набору веса, продолжает специалист. Особенно если при отсутствии завтрака будет всего один прием еды, например вечером, что встречается чаще всего. Поэтому диетолог рекомендует обязательно есть утром и лучше всего – через час после пробуждения, подчеркивает нутрициолог.