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3 часа назад

Диетолог рассказал, чем опасен отказ от завтрака

Москва24иещё 1

Отказ от завтрака может привести к ухудшению самочувствия, снижению метаболизма и набору веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Диетолог рассказал, чем опасен отказ от завтрака
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В первую очередь это будет снижать психологическую привычку к питанию и сбивать режим приема пищи, говорит специалист.

"То есть человеку будет непонятно, во сколько по времени ему нужно поесть в следующий раз", – отмечает он.

Кроме того, по словам нутрициолога, пропуск завтрака может привести к ухудшению самочувствия.

"Завтрак – это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда", – отмечает эксперт.

Если метаболизм будет подрываться не только отсутствием завтрака, но и беспорядочным приемом пищи, то в дальнейшем это приведет к набору веса, продолжает специалист. Особенно если при отсутствии завтрака будет всего один прием еды, например вечером, что встречается чаще всего. Поэтому диетолог рекомендует обязательно есть утром и лучше всего – через час после пробуждения, подчеркивает нутрициолог.

Здоровье,
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