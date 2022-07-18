Названы требующие врача причины боли во время секса

Боль во время секса — это повод для беспокойства, поскольку ее причиной может быть воспаление или опасная инфекция, предупредила врач-гинеколог Энджела Рэй. В беседе с изданием The Sun она назвала несколько болезней с таким симптомом, которые требуют обращения к врачу.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Рэй, общим признаком таких инфекционных заболеваний, как молочница, хламидиоз, гонорея или генитальный герпес, являются необычные по консистенции и запаху выделения из влагалища, зуд, различные новообразования (бородавки, шишки, припухлости) и болезненные ощущения во время секса. Еще одним проявлением инфекций, передающихся половым путем, могут быть неприятные ощущения в животе и кровянистые выделения. При появлении подобных симптомов врач рекомендовала обязательно пройти обследование у специалиста и сдать анализы.

Болезненные ощущения во время секса могут возникнуть и при наличии недиагностированных воспалительных заболеваний органов малого таза, при которых инфекция проникает из влагалища в остальные репродуктивные органы женщины, добавила Рэй. Симптомы этой патологии, как правило, слабо выражены, однако без своевременного лечения могут спровоцировать бесплодие.