Эксперт рассказал, как начать легко просыпаться по утрам

"Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу – это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным", – отметила Григорьева.