Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт рассказал, как начать легко просыпаться по утрам

Москва24иещё 2

Доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева посоветовала, чтобы легко вставать по утрам, найти мотивацию. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Эксперт рассказал, как начать легко просыпаться по утрам
Фото: Москва24Москва24

По словам эксперта, для хорошего сна следует проветривать помещение не меньше 15 минут, так как свежий воздух способствует качественному отдыху. Кроме того, пояснила Григорьева, благодаря ему ночью спится крепче, а утром рано вставать гораздо легче.

Также специалист посоветовала заводить будильник на точное время и не оттягивать пробуждение.

"Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу – это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным", – отметила Григорьева.

Она также дала рекомендацию, сразу же после подъема открывать шторы. Помимо этого, эксперт подчеркнула, что заставить включиться организм в работу поможет стакан воды, приготовленный вечером.

Здоровье,Татьяна Григорьева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители