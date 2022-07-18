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1 час назад

3 привычки японок, которые позволяют им сохранять идеальную форму

Мира Маркина

Жители Японии славятся своей стройностью – встретить в этой стране человека с лишним весом крайне сложно. Неудивительно, что девушки по всему миру пытаются выяснить, в чем же кроется секрет идеальной фигуры японок.

3 секрета идеальной фигуры японок
Фото: unsplashunsplash

Кто-то скажет, что дело в генетике, но это не так. Оказывается, ключевую роль в данном вопросе играют полезные пищевые привычки. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Обилие свежих овощей

Без свежих овощей в Японии не обходится не один прием пищи. Японцы едят их как по отдельности, так и в составе полезных салатов. Насытившись клетчаткой и витаминами, их уже не тянет на чрезмерное потребление углеводов, которые наносят урон фигуре.

Прием пищи – это ритуал

Полноценные завтрак, обед и ужин – важные составляющие жизни в Японии. Мало кто станет пренебрегать размеренным приемом пищи и уж тем более "кусочничать" на бегу. Серьезное отношение к потреблению еды позволяет японцам в полной мере наслаждаться вкусом яств и чувствовать насыщение, а значит, не переедать.

Отказ от жирного мяса

Японцы практически не употребляют жирное мясо, любовь к которому также чревата лишними килограммами. Но несмотря на это, недостатка в белке они не испытывают: они часто едят рыбу, курицу и омлеты.

Здоровье,
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