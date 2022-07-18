Врач объяснила, почему не стоит убирать постель с утра

Постель не стоит убирать сразу после пробуждения, поскольку человеческий пот, который выделяется за ночь, не успевает высохнуть сразу и остается на постельном белье. Об этом в интервью «Общественной службе новостей» рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.
Привычка заправлять постель с утра многим привита с детства. Однако, по словам специалиста, она может навредить здоровью.
«Дело в том, что в течение суток мы выделяем пот, и ночь не является исключением. В результате утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остается на постельных принадлежностях», — объяснила Малиновская, уточнив, что непросохший пот создает благоприятную для болезнетворных микроорганизмов среду обитания.
Она посоветовала не заправлять постель сразу после пробуждения, а «откинуть одеяло и оставьте его развернутым на 20-30 минут».
Ко всему прочему, она рекомендовала в летнее время менять постельное белье не реже чем раз в неделю, а также регулярно проветривать и прогревать на солнце подушки и одеяла, поскольку в них быстро появляются пылевые клещи. Зимой, по ее словам, постельные принадлежности стоит менять раз в десять дней, максимум — раз в две недели.