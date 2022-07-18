Диетолог предупредил россиян об опасных последствиях пропуска завтрака

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пропуск завтрака может привести к опасным последствиям.
Специалист рассказал, что пропуск завтрака будет снижать психологическую привычку к питанию и сбивать режим приема пищи.
– Отсутствие завтрака будет приводить к снижению метаболизма, потому что, если мы не поедим с утра, наш организм не запустит наш обмен веществ должным образом. Особенно если этот завтрак не будет состоять из какого-то количества углеводов либо полезного легкоусвояемого белка, – отметил диетолог.
Евгений Арзамасцев также отметил, что отсутствие завтрака приводит к плохому самочувствию человека.
– Завтрак – это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда, – продолжил Арзамасцев.
Уточняется, что если метаболизм нарушается не только отсутствием завтрака, но и беспорядочным приемом пищи, то это может привести и к проблемам с лишним весом. Чаще всего такое случается, если при отсутствии завтрака будет всего один прием еды, например вечером.
Диетолог в беседе с "Москва 24" порекомендовал обязательно есть утром, но только через час после сна, чтобы желудок успел "проснуться".