Диетолог предупредил россиян об опасных последствиях пропуска завтрака

– Отсутствие завтрака будет приводить к снижению метаболизма, потому что, если мы не поедим с утра, наш организм не запустит наш обмен веществ должным образом. Особенно если этот завтрак не будет состоять из какого-то количества углеводов либо полезного легкоусвояемого белка, – отметил диетолог.

– Завтрак – это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда, – продолжил Арзамасцев.

Уточняется, что если метаболизм нарушается не только отсутствием завтрака, но и беспорядочным приемом пищи, то это может привести и к проблемам с лишним весом. Чаще всего такое случается, если при отсутствии завтрака будет всего один прием еды, например вечером.