Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
4 часа назад

Диетолог предупредил россиян об опасных последствиях пропуска завтрака

Vse42.ru

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пропуск завтрака может привести к опасным последствиям.

Диетолог предупредил россиян об опасных последствиях пропуска завтрака
Фото: VSE42.RuVSE42.Ru

Специалист рассказал, что пропуск завтрака будет снижать психологическую привычку к питанию и сбивать режим приема пищи.

– Отсутствие завтрака будет приводить к снижению метаболизма, потому что, если мы не поедим с утра, наш организм не запустит наш обмен веществ должным образом. Особенно если этот завтрак не будет состоять из какого-то количества углеводов либо полезного легкоусвояемого белка, – отметил диетолог.

Евгений Арзамасцев также отметил, что отсутствие завтрака приводит к плохому самочувствию человека.

– Завтрак – это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда, – продолжил Арзамасцев.

Уточняется, что если метаболизм нарушается не только отсутствием завтрака, но и беспорядочным приемом пищи, то это может привести и к проблемам с лишним весом. Чаще всего такое случается, если при отсутствии завтрака будет всего один прием еды, например вечером.

Диетолог в беседе с "Москва 24" порекомендовал обязательно есть утром, но только через час после сна, чтобы желудок успел "проснуться".

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители