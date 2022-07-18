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1 час назад

Врач Григорьева рассказала россиянам о способах лёгкого пробуждения утром

62info.ru

Доцент госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева рассказала, как обеспечить себе лёгкое раннее пробуждение. Об этом пишет агентство «Прайм».

Врач Григорьева рассказала россиянам о способах легкого пробуждения утром
Фото: unsplash.comunsplash.com

Во-первых, она советует проветрить комнату на 15 минут перед сном, так как «свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху». Во-вторых, стоит отказаться от плотного позднего ужина и заниматься спортом днём. В-третьих, будильник нужно завести на точное время, и не оставлять себе шансов поваляться ещё 10 минут.

После пробуждения ещё следует сразу же раскрыть шторы и выпить стакан воды.

Здоровье,Татьяна Григорьева,
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