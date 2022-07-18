Врач Григорьева рассказала россиянам о способах легкого пробуждения утром

Во-первых, она советует проветрить комнату на 15 минут перед сном, так как «свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху». Во-вторых, стоит отказаться от плотного позднего ужина и заниматься спортом днём. В-третьих, будильник нужно завести на точное время, и не оставлять себе шансов поваляться ещё 10 минут.