Врач Григорьева рассказала россиянам о способах легкого пробуждения утром

Доцент госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева рассказала, как обеспечить себе лёгкое раннее пробуждение. Об этом пишет агентство «Прайм».
Во-первых, она советует проветрить комнату на 15 минут перед сном, так как «свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху». Во-вторых, стоит отказаться от плотного позднего ужина и заниматься спортом днём. В-третьих, будильник нужно завести на точное время, и не оставлять себе шансов поваляться ещё 10 минут.
После пробуждения ещё следует сразу же раскрыть шторы и выпить стакан воды.