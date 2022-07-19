Как хорошо выспаться, несмотря на жару

Высокие температуры утомляют наше тело , они также могут мешать качественному сну. BFMTV дало советы, как выспаться в жару.

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Нужно проветривать жилье ночью. Это одна из самых передовых рекомендаций. Во время дневной жары днем обязательно нужно закрывать шторы, жалюзи и ставни, а ночью проветривать помещение.

Для сна нужно использовать пижаму и постельное белье из хлопкового постельного белья. Такой материал пропускает воздух и впитывает пот.

Напротив, не рекомендуется носить синтетические материалы, которые препятствуют поглощению пота.

Чтобы освежить простыни перед сном, можно положить их на несколько минут в морозильную камеру, а затем снова застелить ими кровать.

Чтобы снизить температуру тела перед сном, можно принять теплый душ, но не холодный. Слишком холодная вода приведет к падению температуры тела, заставляя его расходовать энергию, чтобы вернуться к нормальной жизни, а это значит, что вы согреетесь быстрее.