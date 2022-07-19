Названы мешающие сбросить вес продукты

Диетолог Алексей Ковальков назвал мешающие сбросить вес продукты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По его словам, злоупотребление кисломолочными и молочными продуктами может привести к набору лишних килограммов.

«Молочные продукты, в частности творог или сыр, содержат большое количество казеина. Это белок, который задерживает межклеточную жидкость. Она не поступает в кровь и накапливается в межклеточном пространстве»,

— пояснил он.

Врач также добавил, что злоупотребление молочными продуктами может привести к отекам. Он отметил, что из-за этого нарушится работа суставов.