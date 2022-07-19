Диетолог рассказала о воздействии черники на организм

Черника помогает сохранить молодость, укрепить здоровье и улучшить самочувствие благодаря богатому набору витаминов, а также антиоксидантов. Чем полезна черника, и кому она противопоказана, рассказала диетолог Нурия Дианова.
Черника богата витамином C, который укрепляет иммунитет и даже участвует в синтезе коллагена, поддерживающего хорошее качество кожи.
«Черный цвет черники обусловлен избытком антиоксидантов. Они борются со старением, укрепляют стенки сосудов. Эффект просто колоссальный»,
– отметил врач.
Ягода будет особенно полезна людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она снижает риск инфаркта или инсульта, укрепляя сосудистую стенку.
При употреблении ягоды нужно помнить о норме. За раз рекомендуется съедать примерно 150-250 граммов, однако превышение допустимо, говорит врач, но последствием может быть диарея.
Черника несет вред аллергикам и людям с синдромом раздраженного кишечника. Также ее нельзя есть после или во время пищевого отравления, а тем более кишечной инфекции – черника ухудшит положение, передает «Вечерняя Москва».