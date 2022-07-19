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1 час назад

Диетолог рассказала о воздействии черники на организм

РИА "ФедералПресс"

Черника помогает сохранить молодость, укрепить здоровье и улучшить самочувствие благодаря богатому набору витаминов, а также антиоксидантов. Чем полезна черника, и кому она противопоказана, рассказала диетолог Нурия Дианова.

Диетолог рассказала о воздействии черники на организм
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Черника богата витамином C, который укрепляет иммунитет и даже участвует в синтезе коллагена, поддерживающего хорошее качество кожи.

«Черный цвет черники обусловлен избытком антиоксидантов. Они борются со старением, укрепляют стенки сосудов. Эффект просто колоссальный»,

– отметил врач.

Ягода будет особенно полезна людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она снижает риск инфаркта или инсульта, укрепляя сосудистую стенку.

При употреблении ягоды нужно помнить о норме. За раз рекомендуется съедать примерно 150-250 граммов, однако превышение допустимо, говорит врач, но последствием может быть диарея.

Черника несет вред аллергикам и людям с синдромом раздраженного кишечника. Также ее нельзя есть после или во время пищевого отравления, а тем более кишечной инфекции – черника ухудшит положение, передает «Вечерняя Москва».

Здоровье,Нурия Дианова,
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