Диетолог рассказала о воздействии черники на организм

Черника помогает сохранить молодость, укрепить здоровье и улучшить самочувствие благодаря богатому набору витаминов, а также антиоксидантов. Чем полезна черника, и кому она противопоказана, рассказала диетолог Нурия Дианова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Черника богата витамином C, который укрепляет иммунитет и даже участвует в синтезе коллагена, поддерживающего хорошее качество кожи.

«Черный цвет черники обусловлен избытком антиоксидантов. Они борются со старением, укрепляют стенки сосудов. Эффект просто колоссальный»,

– отметил врач.

Ягода будет особенно полезна людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она снижает риск инфаркта или инсульта, укрепляя сосудистую стенку.

При употреблении ягоды нужно помнить о норме. За раз рекомендуется съедать примерно 150-250 граммов, однако превышение допустимо, говорит врач, но последствием может быть диарея.