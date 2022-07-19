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52 минуты назад

Назван лучший напиток для похудения

Москва24

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 назвала лучшим напитком для похудения обычную негазированную воду.

Назван лучший напиток для похудения
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам специалиста, именно вода помогает привносить в состав клеток все самое полезное для их функционирования и выводить все отработанные метаболиты.

"Благодаря ей поддерживается естественная детоксикация организма, ведь мы подвержены влиянию токсических продуктов из состава внешней среды, из состава еды, которую мы едим, из состава воздуха, которым мы дышим",

– поясняет диетолог.

Эксперт подчеркивает, что речь идет именно об обычной негазированной и несладкой питьевой воде.

"Связанная вода, которая с фруктовыми, травяными компонентами, будет работать уже не так",

– подчеркивает Королева.

Количество потребляемой жидкости в сутки должно составлять 32 грамма на килограмм массы тела. Пить лучше минимум за полчаса до приема пищи или через час после.

"Вода не смешивается в один прием с пищей. Они должны быть дистанцированы друг от друга. У воды своя задача, и мешать ее выполнению ничего не должно",

– отмечает эксперт.

Здоровье,Маргарита Королева,
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