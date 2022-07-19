Чем вреден и чем полезен холодный душ для организма

Считается, что холодный душ даёт множество преимуществ для здоровья. Правда, как выяснили исследователи, работает это далеко не для всех.

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Считается, что принятие холодного душа может улучшить кровообращение, укрепить иммунную систему, помогает быстрее похудеть, положительно воздействует на нервную систему и пр. Но действительно ли это так?

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Исследование, проведённое в 2016 году в Нидерландах, показало, что у людей, которые утром в течение трёх месяцев принимали душ, улучшилось здоровье. В частности, они на 29 процентов реже стали брать больничные. Кроме того, из всех участников даже после окончания эксперимента две трети стали мыться в холодной воде и раньше. Они отметили, что холодный душ бодрит их даже больше, чем крепкий кофе.

Также совсем необязательно долго стоять под холодной водой. Вполне достаточно будет всего 30 секунд.

Пока что специалисты точно не могут сказать, почему холодный душ так влияет на организм. Но некоторые исследования демонстрируют, что это может быть связано с укреплением иммунитета. На это указывает, например, одно чешское научное исследование.

Также учёные в ходе экспериментов обнаружили, что холодный душ положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. У человека, когда он принимает такой душ, повышается давление и пульс. Но при наличии болезней сердца специалисты не рекомендуют стоять под холодной водой, так как это может привести к сердечному приступу и нарушить работу сердца.

В исследовании, связанном с изучением влияния погружения в холодную воду после физической нагрузки, говорится, что это может улучшить кровообращение. Объясняется это тем, что при воздействии холодной воды сосуды сужаются, а когда человек выходит из душа и согревается - они расширяются.

Ряд научных работ также показывает, что благотворно воздействует холодный душ и на психическое здоровье. Например, в ходе одного исследования, проведённого в 2007 году, стало известно, что он помогает избавиться от депрессии, уменьшает тревожность.