Как понять, хватает ли вам сна

Для организма очень важен полноценный сон. Считается, что взрослому человеку в сутки нужно спать как минимум 7-9 часов. Но как определить, хватает ли вам на самом деле времени, чтобы выспаться?

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Специалист-сомнолог перечислил оптимальное количество сна для людей всех возрастов. Согласно National Sleep Foundation, для новорождённого (0-3 месяца) это 14-17 часов в день, для младенца (4-11 месяцев) это 12-15 часов, для совсем маленьких детей (1-2 года) - 11-14 часов, для дошкольников (3-5 лет) - 10-13 часов, для школьников (6-13 лет) - 9-11 часов, для подростков (14-17 лет) - 8-10 часов, для молодёжи (18-25 лет) и взрослых (26-64 лет) - 7-9 часов, для пожилых (65+ лет) - 7-8 часов.

Однако бывает и так, что отдельному человеку хватает меньшего количества сна, чем здесь указано. Или, наоборот, ему нужно спать больше. В этом случае эксперт в целом рекомендует обращать внимание прежде всего на своё самочувствие. Если вы не совсем уверены, хватает ли вам сна, то попытайтесь это выяснить во время отпуска. В это время постарайтесь несколько дней спать столько, сколько хочется вашему организму. Это поможет в дальнейшем точно понять, какое количество часов вам требуется.

Все мы знаем о «жаворонках» и «совах». Есть даже мнение, что первые в целом более продуктивны, чем вторые, но на самом деле это не так. По словам врача, разница между этими хронотипами состоит в том, в какое время человек лучше работает. К примеру, «жаворонок» с лёгкостью приступает к делам рано утром, а во второй половине дня его производительность снижается. У «сов» же всё наоборот.

Если вы хотите лучше высыпаться, то вам обязательно нужно ложиться и вставать каждый день в одно и то же время. Это подтверждает и наука.