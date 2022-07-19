Как укрепить иммунитет с помощью бани и кедровой бочки

Не зря русская пословица гласит: «Здоровая душа в здоровом теле». Хорошее самочувствие порой помогает свернуть горы. И поддерживать его помогают не только аптечные препараты, но и народные методы - к примеру, баня и кедровая бочка. К примеру, во времена правления князя Владимира баня была основным способом профилактики инфекционных заболеваний. А англичане во времена крестовых походов даже учредили специальный орден бани. Им удостаивали тех рыцарей, кто в условиях тяжелых эпидемий налаживал устройство бани.

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Комплексный подход

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Так, с помощью бани можно комплексно прогреть тело. Сюда входит четыре полезных действия:

Прогревание горячим паром, который проходит сквозь поры кожи. Тепловое излучение камней в каменке. Активное воздействие на поверхность тела и на его отдельные зоны с помощью веника. Именно поэтому эффективность парилки намного выше, чем обычной горячей ванны в домашних условиях. «Обжигающий холод». Даже если просто облиться холодной водой, можно заставить сосудистую систему расширить капилляры. А чередование температур усиливает этот эффект.

С заботой о себе

Основная польза бань состоит в том, что под действием высоких температур раскрываются поры, что обеспечивает интенсивное «дыхание» кожи. Это способствует удалению лишнего жира из организма и улучшению кровообращения. Каждый поход в баню увеличивает и повышает физическую выносливость, укрепляет нервы и закаляет. Но у всего есть противопоказания, и о них следует помнить.

Так, парная баня недопустима при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний, серьёзных расстройствах нервной системы, проблемах с дыхательными путями, тяжёлых заболеваниях печени и почек. Желательно воздержаться от процедур девушкам во время менструации, при обострениях язвы, гипертонии, тахикадии.

во время посещения нельзя курить и пить алкоголь; расслабляться лучше на нижней полке - там температура ниже, следовательно, в парной можно побыть дольше;

обливаться желательно тёплой водой. После сауны в бассейн советуют окунаться, смыв остатки мыла и пота, - таковы главные санитарно-гигиенические требования;

напоследок рекомендуют выполнить главное правило банного досуга: «Из бани нужно уходить с такой же влажностью и температурой тела, с какой пришёл». Перед посещением бани необходимо обратить внимание на главные принципы проведения этого досуга:

Молодость, бодрость и хорошее настроение

Кедровая бочка - полезнейшая оздоровительная процедура, которая на Руси используется с давних времён. Она сочетает полезные свойства сауны и фитотерапии и применяется для профилактики и лечения широкого круга заболеваний. К примеру, наши предки использовали её для лечения лихорадки, болей в суставах, спине и шее.

По своей сути устройство напоминает мини-сауну, где пациент усаживается внутри бочки из кедра, оставляя снаружи только голову, потом подаётся пар. Для улучшения эффекта могут использоваться эфирные масла или фитосборы. Продолжительность сеанса зависит от возраста, комплекции и состояния здоровья пациента.

Кедровая бочка подходит для людей с широким спектром заболеваний. Прогрев тела паром активизирует кровообращение, улучшает обменные процессы в организме и выводит токсины. Древесина кедра богата фитонцидами - веществами, обладающими противовирусными и антибактериальными свойствами. Так как голова пациента находится снаружи, снижается нагрузка на кровеносные сосуды мозга. Это делает процедуру отличным вариантом для людей, которые плохо переносят обычную парную.

Оздоровительное действие кедровой бочки превосходит эффект от бани или сауны. Организм омолаживается, очищается от шлаков и токсинов, снимается ощущение хронической усталости, повышается иммунитет, появляется лёгкость и хорошее настроение.

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