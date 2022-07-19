Как безопасно заниматься спортом в жару

В жаркую погоду тренироваться очень тяжело. Но это вполне возможно. Главное - помнить об этих семи правилах.

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Когда на улице становится жарко, некоторые люди, скорее всего, полностью откажутся от физических упражнений. Среди них могут быть пожилые, беременные, люди с серьёзными заболеваниями, а также дети. Для них действительно жара представляет наибольшую опасность. Однако если вы всё же собираетесь тренироваться в жаркую погоду, не забывайте об этих семи рекомендациях.

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Не допускайте обезвоживания. Если у вас моча бледно-жёлтого цвета, то это может говорить о том, что вы пьёте мало воды. Во время тренировки часто понемногу пейте воду или другую жидкость и держите бутылку с ней в тени. Также вы можете в воду добавить таблетки электролита, чтобы обеспечить организм основными минералами, которые выводятся из организма с потом. После занятия восполните водный баланс при помощи воды, спортивного напитка либо молока.

Снижайте интенсивность упражнений. Это нужно для того, чтобы тело привыкло к повышенной нагрузке и высокой частоте сердечных сокращений. Кроме того, хорошо будет, если тренировку на свежем воздухе вы замените упражнениями в помещении. Например, можно сходить в тренажёрный зал или в бассейн.

Планируйте свою тренировку. Внимательно следите за прогнозом погоды и завершайте занятие либо поздним вечером, либо ранним утром.

Одевайтесь по погоде. Лучше всего надевать светлую, свободную и воздухопроницаемую одежду, головной убор, солнцезащитные очки. Не забывайте и о креме с SPF 30 или выше: его нужно наносить за полчаса до тренировки.

Измените маршрут. Подойдёт для занятий спортом в жару место с зелёной зоной, тенью и водой. Если вы бегаете, то лучше всего это делать кругами. Охлаждайтесь несколькими способами сразу. Причём это нужно делать как во время, так и до и после занятия спортом. Из внешних методов охлаждения можно выделить использование холодного влажного полотенца, из внутренних - поедание мороженого. Также помогает погружение в холодную воду ступней, рук, предплечий, ледяной душ или ванна до и после тренировки.

Слушайте свой организм. Тепловой удар может быть смертельно опасным. Поэтому важно прислушиваться к себе в жару и следить за ощущениями, пульсом. При тепловом ударе человек может почувствовать головокружение, головную боль, спутанность сознания, сильное потоотделение, спазмы мышц, тошноту, учащённое сердцебиение, сильную усталость. Ему также может быть тяжело дышать.

На самом деле спустя всего пять-десять дней таких тренировок ваш организм уже будет лучше справляться с жарой, говорят авторы статьи.