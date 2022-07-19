Тревожные признаки, сигнализирующие об РПП

Стремление к красивой фигуре не всегда может быть здоровым. У некоторых людей это может вызвать психологические проблемы, которые грозят другими серьезными заболеваниями. К расстройствам пищевого поведения (РПП) чаще всего относят анорексию, булимию и компульсивное переедание. Несмотря на то, что симптомы заболеваний отличаются, есть признаки, которые объединяют все расстройства пищевого поведения. О тревожных признаках рассказала клинический психолог с дипломом МГУ, специалист по расстройствам пищевого поведения Анастасия Павловецкая.
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Постоянные мыли о еде
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Нормально думать о том, что вы можете съесть, если вы чувствуете голод. Однако, когда вы на протяжении всего дня перебираете разные варианты блюд и думаете о том, что вы можете съесть, чтобы не набрать лишние килограммы, это может быть опасным сигналом.
Работая с клиентами, страдающими от расстройств пищевого поведения, я заметила, что это состояние можно сравнить с подростковой влюбленностью, когда все мысли только об одном человеке. При РПП все то же самое, только объектом любви становится еда.
Для человека, страдающего РПП, важно следить за своим внешним видом. При этом такие люди не просто поддерживают себя в форме. По словам эксперта, они становятся зациклены на своей внешности, и эта проблема может появиться из детства.
То, как мы относимся к себе, проистекает из далекого детства: это совокупность представления родителей о себе и о ребенке – то, что заложили в нас. Если есть травма восприятия себя, то может быть поставлена очень высокая планка. Попытка подогнать себя под нереалистичный стандарт – одна из самых распространенных причин, по которым девушки оказываются у меня на консультациях. Дело далеко не в весе, а именно в нарушенном восприятии себя.
Для людей с РПП еда заменяет какие-то чувства или эмоции. Например, человек может "заедать" тревогу или скуку. Такое поведение тоже может зародиться в детстве.
Вспомните свое детство, какую роль играла еда? Для многих семей еда является настоящим культом. Все собираются поболтать на обед или ужин, еда становится актом единения и близости. Когда ребенок вырастает, этот паттерн поведения сохраняется и может иметь более серьезные последствия.
Тревожным признаком может быть и то, что человек занимается саомбичеванием после приема пищи. Такое поведение часто говорит о наличии РПП у человека. Для людей, страдающих расстройством пищевого поведение, контроль в еде становится спасением.
Если я контролирую съеденное, то я буду красивым и успешным, я себя таким люблю и другие меня тоже будут любить. Если я съедаю не то, срываюсь, я себя ненавижу, так как все вышло из-под контроля, я никому не нужен и себе тоже, я себя накажу за это. Тревожно-логическая цепочка в голове проносится моментально.
Эксперт утверждает, что существует два типа людей, у которых чаще всего диагностируют расстройства пищевого поведения. И такие люди любят все контролировать или стремятся к тому, чтобы все было идеально.
Среди моих клиентов встречаются два основных типа поведения. Первый: попытка полного контроля над жизнью приводит к слишком высокому уровню стресса. В таком напряжении жить невозможно, поэтому еда – единственная сфера, где человек отрывается! Срывается, ест бесконтрольно и хаотично.
Второй вариант: все должно быть идеально, в том числе и еда. Нередко у людей с перфекционизмом выявляют РПП. И поэтому сферу питания человек тоже держит под контролем, и это далеко не про правильное питание. Это судорожное подсчитывание сожженных и полученных организмом калорий.