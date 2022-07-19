Названы необходимые для сохранения здоровья легких жиры

Клетки легких во время борьбы с болезнями, в том числе и коронавирусом, нуждаются в дополнительных питательных веществах. Как обеспечить их достаточное количество, объяснили специалисты.
Здоровое дыхание напрямую зависит от состояния альвеол. Поверхность клеток выстлана сурфактанами, которые состоят их жиров на 90%. Они сохраняют форму пузырьков и не дают слипаться клеткам при выдыхании. Создаются они при помощи полиметиновой кислоты, пишет портал «NVL».
Однако респираторные заболевания нарушают структуру клеток, что снижает эффективность дыхания. Для сохранения здоровья взрослому человеку нужно в сутки около 0,8-1 г растительных и животных жиров на один килограмм массы.
Специалисты считают, что правильное питание с достаточным количеством жиров поможет перенести COVID-19 легче и быстрее восстановиться.