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10 минут назад

Названы необходимые для сохранения здоровья легких жиры

Волгоградская правда

Клетки легких во время борьбы с болезнями, в том числе и коронавирусом, нуждаются в дополнительных питательных веществах. Как обеспечить их достаточное количество, объяснили специалисты.

Названы необходимые для сохранения здоровья легких жиры
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Здоровое дыхание напрямую зависит от состояния альвеол. Поверхность клеток выстлана сурфактанами, которые состоят их жиров на 90%. Они сохраняют форму пузырьков и не дают слипаться клеткам при выдыхании. Создаются они при помощи полиметиновой кислоты, пишет портал «NVL».

Однако респираторные заболевания нарушают структуру клеток, что снижает эффективность дыхания. Для сохранения здоровья взрослому человеку нужно в сутки около 0,8-1 г растительных и животных жиров на один килограмм массы.

Чтобы добиться нужного количества веществ эксперты советуют употреблять в равных пропорциях продукты из обеих категорий:
  • сыр, сливочное масло, мясо утки, желтки яиц, морская рыба и печень трески;
  • оливки, авокадо, орехи, семена тыквы и льна, растительные масла.

Специалисты считают, что правильное питание с достаточным количеством жиров поможет перенести COVID-19 легче и быстрее восстановиться.

Здоровье,
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