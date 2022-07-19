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2 часа назад

Гинеколог назвала причины раннего климакса

Letidor.ru

Ранняя менопауза диагностируется у женщин младше 40 лет. Это может произойти по причине недостаточности функционирования яичников. К факторами риска относятся вредные привычки, пренебрежение здоровым образом жизни и некоторые заболевания. Подробности читайте в нашей новости.

Гинеколог назвала причины раннего климакса
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины раннего климакса у женщин до 40 лет. На скорость наступления менопаузы влияет образ жизни и недостаточное количество сна.

Иммунитет в этот период существенно снижается, возможно частое появление аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Также следствием такого состояния становится ускоренный процесс старения, пишет «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что врач объяснила, как самостоятельно обследовать грудь для профилактики рака.

Здоровье,Екатерина Волкова,
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