Гинеколог назвала причины раннего климакса

Ранняя менопауза диагностируется у женщин младше 40 лет. Это может произойти по причине недостаточности функционирования яичников. К факторами риска относятся вредные привычки, пренебрежение здоровым образом жизни и некоторые заболевания. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины раннего климакса у женщин до 40 лет. На скорость наступления менопаузы влияет образ жизни и недостаточное количество сна.

Иммунитет в этот период существенно снижается, возможно частое появление аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Также следствием такого состояния становится ускоренный процесс старения, пишет «Доктор Питер».