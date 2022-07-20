Как нужно спать, чтобы похудеть

Для того чтобы сбросить вес, нужно обратить внимание на свои привычки.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Много факторов влияют на похудение. Сбросить вес может быть очень тяжело, нужно обращать внимание даже на мелочи.

Daily Express сообщает, что избавиться от лишних килограммов можно, если спать без одежды. Это поможет снизить температуру тела. Такой эффект поспособствует выработке особого вида жира, который помогает ускорить метаболизм.