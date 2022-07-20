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1 час назад

Как нужно спать, чтобы похудеть

Волгоградская правда

Для того чтобы сбросить вес, нужно обратить внимание на свои привычки.

Как нужно спать, чтобы похудеть
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Много факторов влияют на похудение. Сбросить вес может быть очень тяжело, нужно обращать внимание даже на мелочи.

Daily Express сообщает, что избавиться от лишних килограммов можно, если спать без одежды. Это поможет снизить температуру тела. Такой эффект поспособствует выработке особого вида жира, который помогает ускорить метаболизм.

Также сон без одежды может быть полезным для улучшения состояния кожи. Дело в том, что чем ниже будет температура тела, тем лучше будет вырабатываться мелатонин. Он позволяет бороться со старением и отвечает за внешний вид кожи.

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