Неочевидные симптомы гормонального сбоя в организме

Сыпь на теле и повышение жирности кожи головы могут указывать на повышенный тестостерон, рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова. Неочевидные симптомы гормонального сбоя она перечислила россиянкам в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Диетолог отмечает, что в женском организме вырабатываются не только женский половой гормон эстроген, но и мужской — тестостерон. Если девушка замечает у себя перепады настроения, ярко выраженный предменструальный синдром, раздражительность, плаксивость и тревогу, то, по словам Лушниковой, это может говорить об избытке эстрогена. На повышенный уровень этого гормона также могут указывать чувствительность молочных желез, чрезмерная отечность и быстрый набор веса, особенно в области бедер.

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О дисбалансе гормональной системы также могут свидетельствовать постоянные мигрени и красный румянец на лице.

«Все это в совокупности должен посмотреть специалист, гинеколог. Это только первые звоночки»,

— отметила она.

Проблемы с менструальным циклом, по мнению эксперта, еще один важный признак, который точно указывает на сбои в организме.

«Менструации становятся более обильные, или наоборот, мажущие. Изменение характера и количества менструальных выделений всегда является значимым симптомом, что что-то пошло не так»,

— сообщила Лушникова.

Тестостерон в организме женщин, по словам эксперта, «отвечает за углеводно-жировой обмен, работу сальных желез, либидо, настроение и регуляцию цикла». Если он наличествует в избытке, то на коже может появиться воспалительная сыпь, повыситься жирность кожи головы, а на теле и лице начнут расти лишние волосы.

«Признаки, которые могут насторожить — папилломы на шее и туловище. Изменение цвета подмышечных впадин, тревога, агрессивность, все это может говорить об избытке тестостерона»,

— дополнила Лушникова.

В заключение она подчеркнула, что при обнаружении подобных симптомов стоит сразу обратиться к специалисту.

«Не нужно заниматься самолечением и самому назначать себе анализы. Нужно обратиться к гинекологу, который составит перечень необходимых анализов, потому что гормоны сдаются в определенный день цикла и только специалист поможет это грамотно сделать»,