От каких продуктов стоит отказаться при проблемах с кишечником

При проблемах с кишечником усугубить состояние может не только жареная, соленая и острая пища, крепкие мясные бульоны. Онколог и проктолог Елена Смирнова составила список запрещенных продуктов.

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Врач пояснила, что способствуют повышенному газообразованию и возникновению запоров некоторые привычные овощи. Например, лук и чеснок. Также следует отказаться от картофеля, редьки, капусты и бобовых.

— Ограничения должны стать вашим стилем жизни, если у вас частые обострения геморроя,

— отметила она.