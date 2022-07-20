От каких продуктов стоит отказаться при проблемах с кишечником

При проблемах с кишечником усугубить состояние может не только жареная, соленая и острая пища, крепкие мясные бульоны. Онколог и проктолог Елена Смирнова составила список запрещенных продуктов.
Врач пояснила, что способствуют повышенному газообразованию и возникновению запоров некоторые привычные овощи. Например, лук и чеснок. Также следует отказаться от картофеля, редьки, капусты и бобовых.
— Ограничения должны стать вашим стилем жизни, если у вас частые обострения геморроя,
— отметила она.
Кроме того, стоит снизить количество употребляемых сладостей, свежего хлеба. Из напитков стоит исключить крепкий чай, передает Царьград.