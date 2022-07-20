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28 минут назад

От каких продуктов стоит отказаться при проблемах с кишечником

Вечерняя Москва

При проблемах с кишечником усугубить состояние может не только жареная, соленая и острая пища, крепкие мясные бульоны. Онколог и проктолог Елена Смирнова составила список запрещенных продуктов.

От каких продуктов стоит отказаться при проблемах с кишечником
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач пояснила, что способствуют повышенному газообразованию и возникновению запоров некоторые привычные овощи. Например, лук и чеснок. Также следует отказаться от картофеля, редьки, капусты и бобовых.

— Ограничения должны стать вашим стилем жизни, если у вас частые обострения геморроя,

— отметила она.

Кроме того, стоит снизить количество употребляемых сладостей, свежего хлеба. Из напитков стоит исключить крепкий чай, передает Царьград.

Здоровье,Елена Смирнова,
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