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2 часа назад

Реальные отзывы: стоит ли покупать электронную таблетницу

Мира Маркина

Электронная таблетница - это контейнер под лекарства со встроенным таймером. Стоит ли приобретать такое приспособление или это - выброс денег на ветер? Изучили преимущества таблетницы и реальные отзывы покупателей.

Реальные отзывы: стоит ли покупать электронную таблетницу
Фото: Adobe StockAdobe Stock

Зачем нужна электронная таблетница?

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Пропускать прием лекарств без консультации врача опасно для здоровья. Для того, чтобы не нарушать назначенный режим, удобно пользоваться таблетницей. В отличие от обычной таблетницы, электронная оснащена таймером. Вы вбиваете время и в указанный час прибор напоминает вам о приеме лекарств звуковым сигналом и подсветкой. Такая таблетница подходит для тех, кому нужно пить препараты в одно и то же время.

Также на рынке продаются электронные таблетницы, которыми можно управлять с мобильного приложения.

Отзывы покупателей

Покупатели отметили удобство таблетниц с таймером, особенно для пожилых людей:

"Звуковой сигнал срабатывает 3 раза - за 10 минут и за 5 минут до исходного времени издает короткий сигнал, а по истечении времени начинает настойчиво пиликать, так что можно услышать, даже если таблетница будет в соседней комнате";

"Покупала двум бабушкам, одной больше года назад, другой два месяца назад. Очень довольны настраивают будильник сами, он потом три раза звонит напоминает";

"Купил родителям, вещь на самом деле отличная, всегда напомнит когда и что пора принимать. Особенно удобно когда находишься вне дома и забываешь про время".

Из минусов определенных моделей - миниатюрный размер, необходимость каждый раз заново выставлять таймер и проблемы с открытием органайзера:

"Очень маленькая, будильник неудобный, нужно каждый раз выставлять время, через которое он должен звинеть";

"Отделения маленькие. Карманный вариант, на работу или в дорогу";

"Очень маленькая, у старого человека не будет возможности достать лекарство".

"Плохо открывается, маленький, и так не настроили!!! Деньги на ветер!";

"Туго открывается, при любом прикосновении время сбрасывается";

"Тяжело открывается. Приходится портить ногти".

Также покупателям не понравилось, что на некоторых таблетницах нельзя установить время для отдельных ячеек.

Здоровье,
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