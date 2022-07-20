Реальные отзывы: стоит ли покупать электронную таблетницу

Электронная таблетница - это контейнер под лекарства со встроенным таймером. Стоит ли приобретать такое приспособление или это - выброс денег на ветер? Изучили преимущества таблетницы и реальные отзывы покупателей.
Пропускать прием лекарств без консультации врача опасно для здоровья. Для того, чтобы не нарушать назначенный режим, удобно пользоваться таблетницей. В отличие от обычной таблетницы, электронная оснащена таймером. Вы вбиваете время и в указанный час прибор напоминает вам о приеме лекарств звуковым сигналом и подсветкой. Такая таблетница подходит для тех, кому нужно пить препараты в одно и то же время.
Также на рынке продаются электронные таблетницы, которыми можно управлять с мобильного приложения.
Покупатели отметили удобство таблетниц с таймером, особенно для пожилых людей:
"Звуковой сигнал срабатывает 3 раза - за 10 минут и за 5 минут до исходного времени издает короткий сигнал, а по истечении времени начинает настойчиво пиликать, так что можно услышать, даже если таблетница будет в соседней комнате";
"Покупала двум бабушкам, одной больше года назад, другой два месяца назад. Очень довольны настраивают будильник сами, он потом три раза звонит напоминает";
"Купил родителям, вещь на самом деле отличная, всегда напомнит когда и что пора принимать. Особенно удобно когда находишься вне дома и забываешь про время".
Из минусов определенных моделей - миниатюрный размер, необходимость каждый раз заново выставлять таймер и проблемы с открытием органайзера:
"Очень маленькая, будильник неудобный, нужно каждый раз выставлять время, через которое он должен звинеть";
"Отделения маленькие. Карманный вариант, на работу или в дорогу";
"Очень маленькая, у старого человека не будет возможности достать лекарство".
"Плохо открывается, маленький, и так не настроили!!! Деньги на ветер!";
"Туго открывается, при любом прикосновении время сбрасывается";
"Тяжело открывается. Приходится портить ногти".
Также покупателям не понравилось, что на некоторых таблетницах нельзя установить время для отдельных ячеек.