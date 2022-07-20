Реальные отзывы: стоит ли покупать электронную таблетницу

"Звуковой сигнал срабатывает 3 раза - за 10 минут и за 5 минут до исходного времени издает короткий сигнал, а по истечении времени начинает настойчиво пиликать, так что можно услышать, даже если таблетница будет в соседней комнате";



"Покупала двум бабушкам, одной больше года назад, другой два месяца назад. Очень довольны настраивают будильник сами, он потом три раза звонит напоминает";



"Купил родителям, вещь на самом деле отличная, всегда напомнит когда и что пора принимать. Особенно удобно когда находишься вне дома и забываешь про время".