Гинекологи перечислили противопоказания к процедуре ЭКО

Вокруг ЭКО ходит множество противоречивых слухов: кто-то считает его панацеей, а кто-то, наоборот, уверен, что эта процедура опасна для мамы и малыша. Доказательная медицина считает, что негативных последствий у процедуры ничтожно мало, но есть ряд противопоказаний для проведения ЭКО. Подробности читайте в нашей новости.

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Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков рассказали о том, в каких случаях женщине стоит отказаться от процедуры ЭКО. В первую очередь, ЭКО нельзя делать при патологии матки, приводящие к невозможности имплантации эмбрионов и вынашивания беременности.

Все показания и противопоказания обязательно учитываются врачами-репродуктологами. Если есть текущие заболевания, которые поддаются терапии — врачи могут направить на обследование, назначить лечение или рекомендовать операцию.