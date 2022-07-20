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1 час назад

Чем объясняется тяга человека к жареной и соленой пище?

Вести Подмосковья

Чем объясняется тяга человека к жареной и соленой пище?
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Желание потреблять вредные для организма продукты питания у человека может возникать постоянно. Но с чем это связано? На этот и другие вопросы в интервью с NEWS.ru ответила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, подобная тяга является следствием процессов, которые происходили с первобытным человеком, страдающим от голода. «Раньше же у первобытных людей, как и у животных, пища была не всегда, и поэтому, если есть калорийную пищу, стимулируется центр вознаграждения, поощряющий потребление, и то же самое с солью — она была не всегда. Нам кажется, что мы съели что-нибудь вредное, получили удовольствие — это как раз такая память предков, значит мы выживем», — заявила диетолог.

Сегодня покупка продуктов питания для человека - обыденное дело. Приобрести жареную или соленую пищу не составляет никакого труда, однако стоит помнить, что за потребление продуктов с большим количеством соли или жира человеческий организм уж точно не скажет «спасибо».

Ранее диетолог Елена Соломатина дала советы тем, кто не может перестать есть фастфуд и пить сладкую газировку. По мнению врача, очень важно перебороть себя и отказаться от вредной пищи в пользу полезных продуктов. О том, как правильно и без вреда для собственного здоровья сделать это, читайте в материале нашего издания.

Здоровье,ПРЕДОК,Елена Соломатина,
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