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1 час назад

Хирург рассказал, почему мужчины стали чаще делать пластику

Даша Краснова

Хирург Дмитрий Скворцов назвал причину повышения тяги российских мужчин к пластическим операциям. Об этом сообщает "Лента.ру".

Хирург рассказал, почему мужчины стали чаще делать пластику
Фото: unsplashunsplash

Врач объяснил, что в погоне за мускулистым телом мужчины часто начинают принимать стероиды без консультации врача. Но бездумное употребление указанных высокобиологических веществ приводит к гинекомастии (увеличение грудной железы и жировой ткани у мужчин).

«И такая ситуация знакома 50-70 процентам мужчин-бодибилдеров», — уточнил он.

Гинекомастия также может развиться при изменении функций половых гормонов. В таком случае ее можно скорректировать лечением, назначенным эндокринологом. Патологическая гинекомастия, которая появляется из-за принятия стероидов, устраняется только посредством хирургического вмешательства.

«Если мало развита жировая ткань, достаточно будет подкожной мастэктомии. Если же присутствует избыток жировой клетчатки, необходима и липосакция», — объяснил Скворцов и добавил, что после успешной операции швы снимаются уже через 10-12 дней, а спустя три-четыре недели допустима силовая нагрузка.

До этого мы рассказывали про симптомы "жирной" печени, которые приводят к опасным болезням.

Здоровье,Дмитрий Скворцов,
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