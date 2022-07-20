Хирург рассказал, почему мужчины стали чаще делать пластику

Хирург Дмитрий Скворцов назвал причину повышения тяги российских мужчин к пластическим операциям. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Врач объяснил, что в погоне за мускулистым телом мужчины часто начинают принимать стероиды без консультации врача. Но бездумное употребление указанных высокобиологических веществ приводит к гинекомастии (увеличение грудной железы и жировой ткани у мужчин).

«И такая ситуация знакома 50-70 процентам мужчин-бодибилдеров», — уточнил он.

Гинекомастия также может развиться при изменении функций половых гормонов. В таком случае ее можно скорректировать лечением, назначенным эндокринологом. Патологическая гинекомастия, которая появляется из-за принятия стероидов, устраняется только посредством хирургического вмешательства.

«Если мало развита жировая ткань, достаточно будет подкожной мастэктомии. Если же присутствует избыток жировой клетчатки, необходима и липосакция», — объяснил Скворцов и добавил, что после успешной операции швы снимаются уже через 10-12 дней, а спустя три-четыре недели допустима силовая нагрузка.