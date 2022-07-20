Врач назвала признаки избытка тестостерона у женщин

Воспаления и сыпь на коже, сильная жирность головы и волос, грубые темные волосы в неподходящих местах — эти признаки могут говорить о повышенном тестостероне или гормональном сбое у женщин. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова.

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"Нужно обратиться к гинекологу, который составит перечень необходимых анализов, потому что гормоны сдаются в определенный день цикла и только специалист поможет это грамотно сделать",

— пояснила Лушникова.

Также врач отметила, что в женском организме вырабатываются не только женский половой гормон эстроген, но и мужской — тестостерон. В случае наблюдения перепадов настроения, ярко выраженного предменструального синдрома, раздражительности, слезливости и тревоги можно говорить об избытке эстрогена, цитирует эксперта издание Lenta.

Недавно сообщалось, что гормон стресса кортизол оказывает негативное влияние на состояние организма.

Он запускает реакции, для урегулирования которых требуется много ресурсов. В частности, гормон повышает давление и уровень сахара, чтобы синтезировать энергию.