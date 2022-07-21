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2 часа назад

Диетолог Калиничев назвал гречку «идеальной» крупой для диабетиков

Слово и Делоиещё 2

Гречка является одной из наиболее полезных круп для пациентов, страдающих от сахарного диабета. Такое мнение выразил врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калиничев. Он рассказал, какими свойствами обладает гречка.

Диетолог назвал гречку «идеальной» крупой для диабетиков
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что гречка относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом, что делает ее полезной для диабетиков. Кроме того, употребление гречневой каши в обеденное время способствует эффективному похудению.

«Рекомендую ее есть на обед в обязательном порядке. Тогда существенно снижаются шансы на углеводный зажор вечером»,

— рассказал Калиничев в беседе с информационным агентством URA.Ru.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее предупредил россиян об опасности чрезмерного употребления крепкого чая. По его словам, этот напиток способствует возникновению нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.

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