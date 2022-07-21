Диетолог назвал гречку «идеальной» крупой для диабетиков

Гречка является одной из наиболее полезных круп для пациентов, страдающих от сахарного диабета. Такое мнение выразил врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калиничев. Он рассказал, какими свойствами обладает гречка.

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Медицинский специалист утверждает, что гречка относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом, что делает ее полезной для диабетиков. Кроме того, употребление гречневой каши в обеденное время способствует эффективному похудению.

«Рекомендую ее есть на обед в обязательном порядке. Тогда существенно снижаются шансы на углеводный зажор вечером»,

— рассказал Калиничев в беседе с информационным агентством URA.Ru.