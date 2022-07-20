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39 минут назад

Врач рассказал, как лучше засыпать в жаркую погоду

Ferra.ru

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов объяснил, как можно себе помочь, если не удается уснуть из-за жары.

Врач рассказал, как лучше засыпать в жаркую погоду
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

Эксперт посоветовал смачивать кровать водой, для охлаждения. Врач отметил, что бессонница в жаркую погоду возникает в силу напряженности системы терморегуляции организма.

По его словам, смачивать нужно простыни, и пока они высыхают, будут освежать. Также в жару можно использовать вентилятор, если нет кондиционера. Это даст нужный эффект, когда движение воздуха будет совмещено с сырыми простынями.

Бузунов напомнил о необходимости пить достаточное количество воды в жару, но предупредил, что такие советы не подходят людям с болезнями почек и сердечно-сосудистой системы.

«Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берётся простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее», — порекомендовал специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
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