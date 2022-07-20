Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+34° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвала причины бессонницы

Даша Краснова

Терапевт Ольга Парфенова рассказала, что для постановки бессонницы у человека, необходимо следить за ним всю ночь. Дело в том, что врачу необходимы сведения о симпатической и парасимпатической нервных системах человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

Врач назвала причины бессонницы
Фото: unsplashunsplash

Три датчика крепят на запястье, палец и грудь. В течение ночи аппарат измеряет тонус кровеносных сосудов, частоту сердечных сокращений, сатурацию, периферический артериальный тонус, поток дыхания, фазы сновидений и силу храпа. На основе данных программа вычисляет индекс дыхательной недостаточности, уровень сатурации и глубину сна.

Причинами бессонницы могут быть ожирение, гипотиреоз, дыхательная или сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких и другое. Синдром абструктивного апноэ удается диагностировать лишь при ночном храпе.

"Мозг человека, страдающего этим недугом, при каждой паузе в дыхании частично пробуждается. Таких моментов может быть более 500 в ночь и нормальная структура сна нарушается. Пациент теряет концентрацию, а уже через пару часов начинает чувствовать сильную сонливость", – добавила терапевт.

При сложностях со сном необходимо отправиться к специалисту.

До этого мы рассказывали, как связаны беспокойный сон и болезнь Паркинсона.

Здоровье,Ольга Парфенова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители