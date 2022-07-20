Врач назвала причины бессонницы

Терапевт Ольга Парфенова рассказала, что для постановки бессонницы у человека, необходимо следить за ним всю ночь. Дело в том, что врачу необходимы сведения о симпатической и парасимпатической нервных системах человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Три датчика крепят на запястье, палец и грудь. В течение ночи аппарат измеряет тонус кровеносных сосудов, частоту сердечных сокращений, сатурацию, периферический артериальный тонус, поток дыхания, фазы сновидений и силу храпа. На основе данных программа вычисляет индекс дыхательной недостаточности, уровень сатурации и глубину сна.

Причинами бессонницы могут быть ожирение, гипотиреоз, дыхательная или сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких и другое. Синдром абструктивного апноэ удается диагностировать лишь при ночном храпе.

"Мозг человека, страдающего этим недугом, при каждой паузе в дыхании частично пробуждается. Таких моментов может быть более 500 в ночь и нормальная структура сна нарушается. Пациент теряет концентрацию, а уже через пару часов начинает чувствовать сильную сонливость", – добавила терапевт.

При сложностях со сном необходимо отправиться к специалисту.