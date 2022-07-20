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1 час назад

Как понять, что вам нельзя отбеливать зубы: мнение эксперта

WomanHit.ru

Отбеливание зубов стало такой же популярной процедурой, как и профессиональная чистка, однако у первой есть особые противопоказания, врач не всегда согласится наносить специальный состав на ваши зубки. Мы решили посоветоваться со специалистом и выяснить, что может стать преградой перед белоснежной улыбкой.

Как понять, что вам нельзя отбеливать зубы: мнение эксперта
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы ждете малыша

Во время беременности будущей маме, конечно, хочется выглядеть отлично, и все же многие процедуры, в том числе и отбеливание зубов, стоит планировать под контролем врача. Дело в том, что состав отбеливающего средства может оказаться токсичным для беременной женщины, кроме того, может возникнуть аллергическая реакция или же отбеливание в принципе не даст того результата, на который вы рассчитывали из-за изменений в организме, в том числе в эмали. Будьте крайне осторожны, даже если вы на маленьком сроке.

У вас есть временные зубы

Многие проходят долгий путь в процессе протезирования, и нередко приходится какое-то время ходить со съемной конструкцией. В этот период специалисты крайне не рекомендуют эксперименты с отбеливанием зубов. Вы можете здорово промахнуться с оттенком, когда вам будут устанавливать уже постоянные импланты. Дождитесь окончания протезирования и уже после этого вместе с профессиональным стоматологом обговорите все тонкости отбеливания при наличии имплантов. Важно не просто получить хороший результат, но и не испортить работу протезиста.

У вас повышенная чувствительность

Если вы успели пролечить кариес, но при этом у вас все равно повышена чувствительность зубов, специалисты не рекомендуют увлекаться отбеливанием. Состав, который наносят на зубы, может еще больше усугубить проблему и вы сами не будете рады своим белоснежным зубам. Обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы выяснить причину повышенной чувствительности зубов, когда вы пройдете этап укрепления эмали, можно задуматься о полноценном отбеливании.

Здоровье,
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