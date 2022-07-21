Врач назвала причину сонливости после приема пищи

Ощущение сонливости после приема пищи связано с перераспределением крови в организме. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Романенко.
«После еды нормально испытывать чувство сонливости, так как в организме происходит перераспределение крови», – объяснила медик.
Дело в том, что после еды пищеварительная система получает лучшее кровоснабжение, нежели другие органы. Но при этом организму нужно не так много времени на возвращение в привычное состояние. По словам специалиста, это занимает где-то пять-семь минут.
Ранее специалист по физиологии сна Стефани Ромишевски развеяла миф о вреде позднего засыпания. По ее словам, время пробуждения важнее времени отхода ко сну.