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1 час назад

Врач назвала причину сонливости после приема пищи

Мир24иещё 1

Ощущение сонливости после приема пищи связано с перераспределением крови в организме. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Романенко.

Врач назвала причину сонливости после приема пищи
Фото: Мир24Мир24

«После еды нормально испытывать чувство сонливости, так как в организме происходит перераспределение крови», – объяснила медик.

Дело в том, что после еды пищеварительная система получает лучшее кровоснабжение, нежели другие органы. Но при этом организму нужно не так много времени на возвращение в привычное состояние. По словам специалиста, это занимает где-то пять-семь минут.

Ранее специалист по физиологии сна Стефани Ромишевски развеяла миф о вреде позднего засыпания. По ее словам, время пробуждения важнее времени отхода ко сну.

Здоровье,
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