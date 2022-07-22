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1 час назад

Названы провоцирующие рак продукты

Lenta.ruиещё 5

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о провоцирующих рак продуктах.

Названы провоцирующие рак продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, одной из причин появления заболевания является избыток в организме рафинированных углеводов. Она посоветовала исключить из рациона продукты из переработанного мяса.

«Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта»,

— отметила она.

Филиппова порекомендовала употреблять натуральные продукты, в том числе куриное мясо, говядину или рыбу. По ее словам, важно знать происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.

Здоровье,Татьяна Филиппова,
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