Доктор Зубарева назвала причины неприятного запаха изо рта

Средства для освежения дыхания — это всего лишь маскировка неприятного запаха. Для того чтобы понять природу возникновения зловония, необходимо обратить внимание на свое здоровье. О причинах появления неприятного запаха изо рта рассказала врач превентивной медицины Наталья Зубарева.

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По мнению специалиста, самые безобидные и очевидные причины кроются в самой ротовой полости. Так плохой запах изо рта может возникать из-за плохой гигиены или заболевания зубов. Кроме того, причинами, вызывающими зловоние, могут быть ЛОР-заболевания, такие как аденоиды, тонзиллит и фарингит. Также запах может возникать из-за проблем с ЖКТ.

Если запах гнилостный, вероятно, плохо перевариваются белки. Если кислый запах брожения, то углеводы. Прогорклый запах — жиры, объяснила доктор в своем ТГ-канале.