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24 минуты назад

Доктор Зубарева назвала причины неприятного запаха изо рта

Родной городиещё 1

Средства для освежения дыхания — это всего лишь маскировка неприятного запаха. Для того чтобы понять природу возникновения зловония, необходимо обратить внимание на свое здоровье. О причинах появления неприятного запаха изо рта рассказала врач превентивной медицины Наталья Зубарева.

Доктор Зубарева назвала причины неприятного запаха изо рта
Фото: Родной городРодной город

По мнению специалиста, самые безобидные и очевидные причины кроются в самой ротовой полости. Так плохой запах изо рта может возникать из-за плохой гигиены или заболевания зубов. Кроме того, причинами, вызывающими зловоние, могут быть ЛОР-заболевания, такие как аденоиды, тонзиллит и фарингит. Также запах может возникать из-за проблем с ЖКТ.

Если запах гнилостный, вероятно, плохо перевариваются белки. Если кислый запах брожения, то углеводы. Прогорклый запах — жиры, объяснила доктор в своем ТГ-канале.

Врач Зубарева подчеркивает, что нарушить микробаланс в ротовой полости может употребление сладкой пищи, неправильное питание, стресс и неправильно подобранные средства гигиены. Также эксперт объяснила, почему неприятный запах возникает после сна. Оказывается, во время сна слюнные железы не работают, слюны нет, поэтому бактерии в это время не нейтрализуются. Плохой запах изо рта часто преследует курильщиков. Кроме того, после чистки зубов или жевания жвачки этот запах снова возвращается. Ацетоновый запах может появляться из-за диет, когда организм проходит адаптацию к новому режиму питания.

Здоровье,Наталья Зубарева,
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