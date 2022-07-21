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1 час назад

108-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

Lenta.ru

108-летняя старейшая жительница Бермудских Островов отпраздновала день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает Bernews.

108-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Миртл Эднесс из округа Пейджет отметила знаменательную дату 17 июля в компании родственников и друзей. Женщина была названа старейшей жительницей страны 17 августа 2021 года после смерти 107-летней Луизы Франкс.

«Люди постоянно просят ее раскрыть причину долголетия, а она каждый раз говорит, что на протяжении многих лет каждый день ходила пешком по несколько километров и каждое утро перед работой плавала с друзьями в любое время года»,

— рассказала внучка долгожительницы Мелани Эдди и добавила, что Эднесс всегда отдавала все силы людям и делам, которые считала действительно важными.

Миртл Эднесс вышла замуж в 1944 году. Вместе с супругом они открыли продуктовый магазин около пляжа в округе Саутгемптон и управляли им до конца 1970-х годов. У пары родились две дочери. Сейчас у пенсионерки шестеро внуков и один правнук. Кроме того, поздравить Эднесс с днем рождения приехала ее племянница, бывший премьер-министр Бермудских Островов Дженнифер Смит.

Ранее 107-летняя фермерша из Ирландии раскрыла секрет долголетия. Бриджит Тирни считает, что прожила так долго благодаря домашней еде и трудолюбию.

Здоровье,Дженнифер Смит,
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