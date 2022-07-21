Нутрициолог назвала лучшее бесплатное средство от целлюлита

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какое средство наиболее эффективно в борьбе с целлюлитом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, неровности кожи — это признак застоя в лимфатической системе организма, нарушения обмена веществ и неправильного питания. Кроме этого, у современных женщин целлюлит выражен ярче из-за ношения узкой одежды, которая пережимает лимфоток.

— Антицеллюлитные крема, массажи банками принесут кратковременный эффект: жидкость вернется через неделю-две, потому что глобальной работы с лимфатической системой и уменьшением жировых клеток не было. Чтобы избавиться от целлюлита, нужно пить достаточное количество воды. Если есть ее дефицит, то будут не только неровности кожи, но и преждевременное старение и сухость кожных покровов. Главное, что необходимо сделать — исключить сахар и рафинированные углеводы. Это главная причина, по которой у вас образуется излишек жировой ткани и целлюлита, — объяснила нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме отказа от сахара Ксения Черная рекомендует исключить из рацион молоко и кисломолочные продукты. Молоко содержит лактозу и обладает всеми теми же качествами, что и сахар. Особенно опасно есть творог или пить кефир в вечернее время. Нутрициолог рекомендует исключить эти продукты на 2-3 недели и проследить за состоянием кожи.

Ходьба по 10 тысяч шагов в день также скажется позитивно на плотности кожи, как и любое включение стоп и икроножных мышц, так как в этот момент запускается работа лимфатической системы.