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2 часа назад

Врачи пояснили, в каком случае нужно удалять родинки

Вечерняя Москваиещё 1

Врач — онколог-дерматолог Дмитрий Синявин рассказал, почему нужно удалять некоторые родинки.

Врачи пояснили, в каком случае нужно удалять родинки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, в некоторых случаях из них может развиваться самая злокачественная и агрессивная опухоль — меланома.

— Но без нужды или же из-за боязни возникновения меланомы удалять родинки с тела не стоит. Такая мера необходима, если тот или иной невус рекомендует удалить лечащий врач по медицинским показаниям, — отметил он в комментарии aif.ru.

До 10 процентов случаев меланомы — семейные. Узнать о рисках передачи по наследству генетических вариантов, повышающих риск развития меланомы, можно благодаря генетическому исследованию методом высокопроизводительного секвенирования (NGS).

Как отмечает, Владислав Милейко, руководитель Центра молекулярной онкологии, если наследственные риски не подтвердятся, то есть и другие поводы насторожиться. Обратиться к врачу стоит, если родинка часто травмируется, изменила цвет и форму, увеличилась в размерах, покраснела, шелушится, болит или зудит.

Возникновение ангиом — красных родинок на поверхности тела — вызывает дискомфорт, так как придает этому участку кожи болезненный и неэстетичный вид. С чем связаны эти новообразования, как от них избавиться и нужно ли бежать к врачу при их появлении, выясняла «Вечерняя Москва».

Здоровье,
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