Пять проверенных способов, которые избавят от жира на животе

Есть разные виды жира. Например, висцеральный жир, который находится в области живота, очень опасен для здоровья. Поэтому эксперты рекомендуют как можно скорее от него избавляться. Есть несколько способов, которые вам помогут в этом.

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Жир на животе, или висцеральный жир, может нарушить работу кишечника, печени, поджелудочной железы. Также он может спровоцировать развитие сахарного диабета и рака. По этой причине избавляться от такого жира просто необходимо. Помогут это сделать пять шагов.

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Правильные тренировки.

Для сжигания жира на животе нужно обратиться к силовым тренировкам. А вот кардио в этом случае не поможет. Кроме того, благодаря силовым упражнениям вы сможете избавиться от большего количества калорий, ускорить обмен веществ, нарастить мышечную массу. Важно также, чтобы такие тренировки включали несколько разновидностей упражнений: тяги, выпады, толчки, приседания.

Достаточное количество сна.

Учёные обнаружили, что если человек спит меньше семи часов в день, то у него накапливается жир на животе. Также в этом случае избавиться от висцерального жира ему будет сложнее.

Отход ко сну в определенное время.

В исследовании, опубликованном в издании JAMA Network Open, говорится, что люди, которые идут спать позднее 10 часов вечера, на 20 процентов чаще страдают ожирением или имеют большой объём талии, а у тех, кто засыпает между 2 и 6 часами, этот риск почти в два раза выше. Специалисты уверены, что из-за позднего отхода ко сну в организме вырабатывается больше гормонов стресса, а эти гормоны способствуют накапливанию висцерального жира.

Снижение уровня стресса.

Из-за стресса в мозге вырабатывается всё больше кортизола, то есть гормона стресса. А этот гормон, как уже упоминалось, заставляет организм удерживать жир в области живота.

Отказ от алкоголя и сладких напитков.

Основной причиной жира на животе считаются «жидкие калории». Их можно получить из газировок, соков, энергетиков, алкоголя, орехового молока. Считается, что большое количество сахара в напитках ускоряет образование висцерального жира, то же самое касается «пустых калорий» в спиртном.