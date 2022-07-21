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1 час назад

Терапевт Лапа заявила об опасности постоянной жажды

Ura.Ru

Сильная жажда может свидетельствовать о развитии диабета, панкреатита и интоксикации. Об этом в беседе с URA.RU сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Терапевт заявила об опасности постоянной жажды
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Это всегда диабет, который связан с панкреатитом, хроническим или острым. Если еще добавляется боль, то обязательно нужно обращаться к гастроэнтерологу. Жажда — это все, что связано с работой ЖКТ и верхних его отделов. Это заброс желчи или голодные боли. И самое главное, что жажда может говорить об интоксикации. Могло произойти отравление, например, кишечной палочкой. Это любые нарушения работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Они все вызывают жажду»,

— рассказала Людмила Лапа.

Врач призвала не сдерживать себя и пить воду. «Организм начинает требовать воды, чтобы убрать интоксикацию. Поэтому появляется жажда. Обязательно нужно ее утолять. Хотя бы так мы будем помогать своему организму, даже если мы не знаем, что в данный момент его беспокоит», — объяснила терапевт.

Здоровье,
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