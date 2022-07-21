Терапевт заявила об опасности постоянной жажды

«Это всегда диабет, который связан с панкреатитом, хроническим или острым. Если еще добавляется боль, то обязательно нужно обращаться к гастроэнтерологу. Жажда — это все, что связано с работой ЖКТ и верхних его отделов. Это заброс желчи или голодные боли. И самое главное, что жажда может говорить об интоксикации. Могло произойти отравление, например, кишечной палочкой. Это любые нарушения работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Они все вызывают жажду»,