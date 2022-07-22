Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
2 часа назад

Врач-диетолог рассказала, кому опасно есть арбузы и дыни

Свободная прессаиещё 4

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, кому опасно есть арбузы и дыни.

Врач-диетолог рассказала, кому опасно есть арбузы и дыни
Фото: 0Свободная пресса0Свободная пресса

По словам специалиста, их употребление может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и даже отравлению, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Дело в том, что в арбузах и дынях много высокое содержание сахара, – пояснила врач. – Поэтому ими не стоит злоупотреблять людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом».

Макиша предупредила, что если арбуза съедать больше чем 500 граммов за раз, то можно незаметно набрать вес. При этом, она напомнила, что это не какой-то продукт с нулевой калорийностью – там есть и калории, и сахара».

В этой связи доктор рекомендует съедать не более 400-500 граммов бахчевых единовременно. Но полностью от них отказываться не стоит.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о скрытой опасности ранних арбузов из-за того, что они напичканы стимуляторами роста и могут представлять серьёзною угрозу для организма. Особенно не стоит рисковать беременным женщинам и детям.

Здоровье,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители