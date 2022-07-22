Врач-диетолог рассказала, кому опасно есть арбузы и дыни

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, кому опасно есть арбузы и дыни.
По словам специалиста, их употребление может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и даже отравлению, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».
«Дело в том, что в арбузах и дынях много высокое содержание сахара, – пояснила врач. – Поэтому ими не стоит злоупотреблять людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом».
Макиша предупредила, что если арбуза съедать больше чем 500 граммов за раз, то можно незаметно набрать вес. При этом, она напомнила, что это не какой-то продукт с нулевой калорийностью – там есть и калории, и сахара».
В этой связи доктор рекомендует съедать не более 400-500 граммов бахчевых единовременно. Но полностью от них отказываться не стоит.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о скрытой опасности ранних арбузов из-за того, что они напичканы стимуляторами роста и могут представлять серьёзною угрозу для организма. Особенно не стоит рисковать беременным женщинам и детям.