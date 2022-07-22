Что ускоряет метаболизм у людей зрелого возраста

Людям старшего поколения необходимо ввести некоторые пищевые привычки в свою жизнь для поддержания здоровья.

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Так, людям после 50 лет нужно периодически посещать врачей, регулярно заниматься спортом и добавить в рацион полезные продукты, сообщает ETNT.

Для ускорения метаболизма необходимо в пищу иногда положить перец чили. Содержащиеся в нем капсаициноиды усиливают обмен веществ, что приводит к снижению лишнего веса.