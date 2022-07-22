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19 минут назад

Что ускоряет метаболизм у людей зрелого возраста

Волгоградская правда

Людям старшего поколения необходимо ввести некоторые пищевые привычки в свою жизнь для поддержания здоровья.

Что ускоряет метаболизм у людей зрелого возраста
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, людям после 50 лет нужно периодически посещать врачей, регулярно заниматься спортом и добавить в рацион полезные продукты, сообщает ETNT.

Для ускорения метаболизма необходимо в пищу иногда положить перец чили. Содержащиеся в нем капсаициноиды усиливают обмен веществ, что приводит к снижению лишнего веса.

Также эффективен в сжигании калорий может быть имбирь. Он благотворно влияет на ЖКТ, обладает противовоспалительным эффектом, его корень помогает в снижении веса. А такие продукты, как овсянка и темный шоколад, оставляют надолго чувство сытости и разгоняют метаболизм.

Здоровье,
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