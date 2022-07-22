Врач призвала продолжать заниматься сексом во время беременности

Положительные эмоции от полового контакта помогут в вынашивании беременности и не спровоцируют преждевременные роды, сообщила врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. В беседе с «Лентой.ру» специалистка призвала продолжать заниматься сексом в период ожидания ребенка.

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Если учесть, что беременность наступила в результате сексуальных отношений, прерывать их в это время нет необходимости, уверена медик. По ее словам, это продолжение гармоничных отношений между мужчиной и женщиной, а мнение, что будущим родителям необходимо отказаться от интима в период беременности, абсолютно неверное.

Первый триместр нередко сопровождается перепадами в настроении у беременной женщины и отсутствием какого-либо желания заниматься сексом, продолжила Фисюк. Но это временно, партнер должен понимать это и поддерживать возлюбленную, уточнила она.

Гинеколог добавила, что второй триместр, как правило, более благоприятный по ощущениям для самой беременной женщины. Ее организм уже адаптировался к новому состоянию, а за счет изменения гормонального фона женщине хочется больше любви и тактильного контакта.

«В этот период беременности уже начинает расти живот, но он еще не мешает интимным отношениям, которые ни в коем случае не опасны для плода. Наоборот, положительные эмоции благоприятно сказываются на вынашивании беременности»,

— пояснила Фисюк.

Даже третий триместр не является противопоказанием для интимной жизни, заявила гинеколог. По ее словам, во время секса улучшается циркуляция крови, в том числе и через плаценту, и в это время плод активно снабжается питательными веществами. Кроме того, эмоциональный фон матери благоприятно сказывается на внутриутробном развитии ребенка, добавила она.