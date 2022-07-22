Врачи рассказали о последствиях секса во время менструации

Широко распространенное среди женщин мнение, что после секса во время менструации нельзя подцепить инфекцию или забеременеть, является ошибочным, напомнили врачи-гинекологи Мария Селихова и Фатима Тамаева. В беседе с «Лентой.ру» они назвали все опасные последствия, к которым может привести незащищенный половой акт в этот период цикла, включая заражение заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

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Забеременеть во время менструации вполне реально, если у женщины ранняя овуляция, а у мужчины — высокое качество сперматозоидов, рассказала врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Селихова.

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По ее словам, хорошие сперматозоиды могут оставаться активными в заднем своде влагалища пять-шесть суток, пока не начнет выделяться слизь, через которую они смогут легко проникнуть в полость матки.

В свою очередь главный врач маммологического центра L7 Тамаева добавила, что в силу различных факторов, например, резкого изменения климата, сильного стресса или гормонального сбоя время наступления овуляции может измениться. По ее словам, в некоторых случаях выход яйцеклетки наблюдается уже на восьмой-десятый день цикла. Узнать точное время начала овуляции можно только с помощью специализированного тестирования, пояснила она.

Также Тамаева напомнила, что незащищенный половой контакт во время менструации может привести не только к нежелательной беременности, но и увеличить риск инфицирования заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

После незащищенного секса во время менструации у женщины может возникнуть выраженный воспалительный процесс, особенно если речь идет об инфекциях типа хламидиоза, гонорее, трихомониазе, ВИЧ, сифилисе, гепатитах В, С, пояснила гинеколог Селихова.