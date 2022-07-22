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1 час назад

Названы продукты, которые способствуют разжижению крови

Вечерняя Москва

Врачи сообщили, что густая кровь может привести к проблемам со здоровьем у человека, поэтому в рационе должны присутствовать полезные для разжижения продукты.

Названы продукты, которые способствуют разжижению крови
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

С проблемой густой крови часто сталкиваются беременные женщины, пожилые люди, люди, переболевшие коронавирусом или ведущие неправильный образ жизни. Если эту проблему игнорировать, то в перспективе она может грозить тромбообразованием, передает Nation News.

Для разжижения крови важно контролировать ежедневный рацион питания. Рекомендуется есть шпинат, зелень, черноплодную рябину, жирную рыбу, морскую капусту и чеснок. Также пользу организму принесут морепродукты, грейпфрут, помидоры, вишня, дыня.

Кроме того, врачи советуют не забывать о физических нагрузках, которые положительно влияют на состояние крови.

Здоровье,
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