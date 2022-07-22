Назван способ быстрого и эффективного похудения

— Нужно есть курицу, индейку, рыбу, кролика и морепродукты. Тяжело перевариваемый белок мы исключаем. Второе, что включаем в рацион — это низкоуглеводные овощи. Белок и клетчатку нужно есть трижды в день. Фрукты и ягоды, серые каши без глютена мы оставляем, но тут важно количество. Чтобы быстро снижать вес, эффективны мягкие низкоуглеводные диеты: 50-70 граммов чистых углеводов в сутки,