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2 часа назад

Избыток сахара приводит к быстрому старению

Вести Подмосковья

Коллаген - самый распространённый и самый заметный белок в организме, потому что его доля составляет 25-45% всех белков и 6% от всей массы тела. Это белок - каркас, благодаря которому мы видим внешние проявления старения кожи и ощущаем снижение твердости связок и сухожилий. Об этом рассказала читателям Pravda.Ru врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига.

Избыток сахара приводит к быстрому старению
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По мнению медика, с возрастом недостаток коллагена достигает 15% уже к 35 годам и 30% - к 45 и после 30 лет. Для восполнения этого белка нужен дополнительный прием витамина С. К тому же, при нехватке коллагена страдают иммунитет и жизненный тонус.

Избыток же сахара, а точнее глюкозы в крови, приводит к реакции, в результате которой коллаген и эластин кристаллизуются и перестают выполнять свои ключевые функции в кожном матриксе.

Здоровье,
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