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3 часа назад

Малышева и Гандельман рассказали, кому нельзя есть шпинат

Родной город

Врачи рассказали, кому следует воздержаться от употребления шпината. Шпинат — однолетнее травянистое растение, содержащее в своем составе химические соединения, которые могут спровоцировать появление камней в почках, рассказали телеведущие Малышева и Гандельман в эфире одного из федеральных каналов.

Малышева и Гандельман рассказали, кому нельзя есть шпинат
Фото: Родной городРодной город

Свежая зелень шпината является отличным источником витамина К, который улучшает работу клеток и отвечает за восстановление костной ткани. Людям принимающим лекарства, которые препятствуют образованию тромбов, рекомендуется с осторожностью употреблять шпинат.

"В шпинате содержится химическое соединение — оксалат, которое может оседать в организме и провоцировать сильные боли. Также лучше избегать употребления шпината людям с мочекаменной болезнью", — рассказал доктор Герман Гандельман.

Елена Малышева отмечает, что здоровому человеку шпинат не нанесет никакого вреда. Лучше всего его употреблять в свежем виде, а для длительного хранения замораживать.

Здоровье,Елена Малышева,
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