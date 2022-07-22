Малышева и Гандельман рассказали, кому нельзя есть шпинат

Врачи рассказали, кому следует воздержаться от употребления шпината. Шпинат — однолетнее травянистое растение, содержащее в своем составе химические соединения, которые могут спровоцировать появление камней в почках, рассказали телеведущие Малышева и Гандельман в эфире одного из федеральных каналов.

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Свежая зелень шпината является отличным источником витамина К, который улучшает работу клеток и отвечает за восстановление костной ткани. Людям принимающим лекарства, которые препятствуют образованию тромбов, рекомендуется с осторожностью употреблять шпинат.

"В шпинате содержится химическое соединение — оксалат, которое может оседать в организме и провоцировать сильные боли. Также лучше избегать употребления шпината людям с мочекаменной болезнью", — рассказал доктор Герман Гандельман.